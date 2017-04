woensdag 26 april 2017

Volvo produceert eerste volelektrische auto in China

Volvo Cars, sinds 2010 in handen van de Chinese Geely Holding, gaat zijn eerste volledig elektrisch aangedreven auto in China produceren. De constructeur zal het geheel nieuwe model op het CMA (Compact Modular Architecture)-platform baseren. De volledig elektrische Volvo verschijnt in 2019 op de markt en wordt vanuit China wereldwijd uitgevoerd. Volvo's besluit om zijn eerste volledig elektrische auto in China te produceren, illustreert de centrale rol die China speelt op het gebied van elektrische mobiliteit. Wereldwijd is China de grootste afzetmarkt voor auto's met elektrische aandrijving. Het land heeft ambitieuze doelstellingen gesteld en sitmuleert de verkoop van volelektrische auto's en hybride auto's om het probleem van de luchtvervuiling in de heel drukke steden tegen te gaan. Volvo stelt zich tot doel tegen 2025 een miljoen auto's met elektrische aandrijving te verkopen - (volelektrische en hybride uitvoeringen). De constructeur werkt ook aan een volledig elektrische auto's op basis van het SPA (Scalable Products Architecture)-platform. Voorts is Volvo van plan om van elk model een plug-in hybride op de markt te brengen. Volvo heeft drie productiefaciliteiten in China. De eerste is in Daqing, waar Volvo de 90-serie produceert. In Chengdu bouwt het de 60-reeks en in Luqiao de nog te introdceren nieuwe 40-serie. Meer info: 02/481.71.11 of http://www.volvocars.be.