dinsdag 2 mei 2017

Cidrerie Ruwet sluit distributie-deal in VS

Cidrerie Ruwet N.V. (Roeselare) heeft met Global Beer Network (Middleton, Massachusetts) een exclusief distributie-akkoord voor de Verenigde Staten en een aantal eilanden (waaronder de Maagdeneilanden) gesloten. Dat zal in eerste instantie de "brut" (Ruwet Brut) verdelen, maar nog dit jaar zal wellicht ook de "Apple"-uitvoering in het aanbod worden opgenomen. Twee jaar terug poogde Cidrerie Ruwet zich vruchteloos toegang tot de mature cidermarkt in de VS te verschaffen. Thans werden de inspanningen met succes bekroond. De KMO blijft erin geloven dat op termijn ook toegang tot de Britse cidermarkt kan worden afgedwongen. Cidrerie Ruwet hoopt dit jaar nog 350 hectoliter via Global Beer Network te verdelen. Dat volume zou in 2018 tot minimum 500 hectoliter moeten aanzwellen. Recent tekende Cidrerie Ruwet ook distributie-akkoorde in Spanje, Singapore, Taïwan, China en La Réunion. Wellicht volgt binnenkort ook Hongkong. In het voorbije jaar wist de ciderproducent zijn exportaandeel te verdrievoudigen. Zowat 30% van de productie vindt momenteel afnemers in Rusland, Duitsland, Nederland en Guadeloupe. Op termijn wil Cidrerie Ruwet 80% van zijn omzet op de exportmarkten halen. Meer info: 051/26.84.40 of http://www.cidreruwet.com.

