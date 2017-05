donderdag 11 mei 2017

Nieuw communicatiebureau Capone van start

Pieter Claerhout en Joke Verbeke bundelen hun twintig jaar ervaring in journalistiek en communicatie in een nieuw communicatiebureau, Capone B.V.B.A. Verbeke was voorheen meer dan vijf jaar verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Haar vennoot nam er het grafisch ontwerp voor zijn rekening. Ambitie van Capone is sterke verhalen met overtuigingskracht te maken, in woord en beeld. Capone richt zich in eerste instantie op KMO's in West-Vlaanderen. De start-up tekent voor zowel de uitwerking van een concreet actieplan op maat als de implementatie ervan in de praktijk. Tot de dienstverlening horen het ontwerp van huisstijlen, het schrijven van teksten voor blogs, het maken van brochures, de persrelaties en dies meer. De kantoren van Capone B.V.B.A. bevinden zich te 8500 Kortrijk, Neder Mosscher 23. Telefoon: 0479/73.23.96 of http://www.capone.be.