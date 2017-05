maandag 8 mei 2017

KBC maakt klanten digiwijs

Klanten die de eerste stappen richting digitaal bankieren willen zetten, kunnen bij KBC voortaan terecht voor een KBC-Ontdekgesprek. Tijdens dat gesprek maken klanten kennis met het digitaal aanbod en ontdekken ze de verschillende mogelijkheden.

In februari 2017 waren 38,8% van de KBC-klanten digitaal actief. Het succes van banking apps is niet verwonderlijk, thuisbankieren biedt immers heel wat voordelen: de klant regelt bankzaken en verzekeringen veilig van thuis, wanneer hij dat wil, 7 dagen op 7, 24/24 u. Hij bespaart heel wat tijd en hoeft zich niet meer te verplaatsen.

Uit de opmars van de verschillende apps blijkt overigens dat de KBC-klant het digitaal bankieren wel weet te smaken. In maart hadden zich al 1.131.657 klanten geregistreerd voor KBC Touch. KBC Mobile wist 628.992 klanten te bekoren. Ook de jongeren-app K’Ching wist sinds de lancering, eind september 2016, al meer dan 14.000 gebruikers aan te trekken.

Steeds meer en meer services kunnen digitaal afgesloten worden en klanten vinden de weg: 16% van de nieuwe kredietkaarten werden digitaal aangevraagd, 27% van de klanten starten met pensioensparen via KBC Mobile. Klanten appreciëren sterk dat ze eender waar met KBC Touch en KBC Mobile hun documenten kunnen ondertekenen. Zes maanden na de lancering worden reeds 57% van de woningprojecten, 73% van de schuldsaldoverzekeringen en 42% van de woningverzekeringen digitaal ondertekend. Dat zijn gegevens voor KBC in Vlaanderen (exclusief KBC Brussels en CBC).

KBC merkt echter dat een (grote) groep mensen om redenen allerlei de stap naar digitaal bankieren nog niet heeft gezet. Sommigen stellen zich vragen over de veiligheid, anderen zijn bang om fouten te maken, twijfelen tussen tablet, PC of smartphone, zijn onzeker over de verschillende apps of weten niet hoe er zelf aan te beginnen.

Voor wie de stap wil zetten maar aarzelt en de drempel naar Internet-bankieren nog wat te hoog vindt, is er nu het KBC-Ontdekgesprek. De KBC-medewerker neemt de klant mee op verkenning en maakt tijd vrij om alle mogelijkheden op gebied van digitaal bankieren en verzekeren persoonlijk te overlopen. Dat gaat van een saldo nakijken en overschrijvingen uitvoeren tot de klant vertrouwd maken met het herkennen van phishing-methodes en vragen over veiligheid beantwoorden. De klant brengt een eigen laptop, tablet en/of smartphone mee. Omdat de stap soms makkelijk gezet wordt met twee, mag de klant ook altijd iemand meebrengen naar het gesprek. De dienst wordt momenteel aangeboden in alle kantoren van KBC (niet bij KBC Brussels en CBC).

Het KBC-Ontdekgesprek past in het project financiële geletterdheid, het engagement van KBC naar de samenleving om de financiële kennis te vergroten. Daarnaast biedt de bankverzekeraar ook een gratis lessenpakket voor middelbare scholen en organiseert hij doe-dagen voor digital immigrants, mensen die niet geboren zijn in de digitale wereld maar ook niet “digitaal vreemd “zijn. De doe-dagen kunnen door de klant worden gebruikt als aanvulling op het KBC-Ontdekgesprek.