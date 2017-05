Jan en Tinne Vandersypen zetten met Aquatreat in op groene innovatie en gerichte internationalisering Dankzij het nieuwe bedrijfspand, weet Aquatreat zijn productiecapaciteit meer dan te verdrievoudigen ‹ ›

vrijdag 12 mei 2017

Aquatreat huldigt duurzaam bedrijfsgebouw in Aarschot in Chemicaliënproducent voor industriële waterbehandeling zet in op groene innovatie

International Aquatreat C° B.V.B.A. heeft in Aarschot een nieuw, duurzaam en hoogtechnologisch bedrijfsgebouw met passieve kantoorruimten, laboratoria, groendak en productieruimtes ingehuldigd. Met de nieuwe accommodatie, aanpalend aan de bestaande, verdrievoudigt de familiale KMO ruim zijn productiecapaciteit. Het hele project vergde een investering van 5,5 miljoen euro. Voor general manager Tinne Vandersypen en vader-oprichter Jan bewijst een en ander dat een chemicaliënproducent zich wel degelijk een groen imago kan aanmeten. In de toekomst zet Aquatreat in op groene innovatie en een verdere internationalisering van de bedrijfsactiviteiten.