dinsdag 30 mei 2017

3ID neemt eerste 3D-printer van HP in commercieel gebruik

Print service-bedrijf 3iD B.V.B.A. (Zedelgem) heeft in wereldprimeur de nieuwe 3D-printer van HP in commercieel gebruik genomen. De onderneming is gespecialiseerd in het vervaardigen van hoogwaardige geprinte stukken. Naast kleine serieproductie vormt het maken van 3D-geprinte prototypes voor architecten, de creatieve sector en de industrie een groot deel van de activiteiten uit. De door HP ontwikkelde Multi Jet Fusion print-technologie, die door het Amerikaanse bedrijf wordt aangekondigd als een revolutie in het 3D print-landschap, is hier uitermate voor geschikt. 3iD beschikt al over verschillende industriële 3D kunststof-printers. Het breidt zijn machinepark nu uit met de HP-technologie omwille van zijn concurrentie-onderscheidende kenmerken. Zo kan de HP-printer verschillende eigenschappen van het materiaal gedurende het print-proces beïnvloeden. Het wijzigen van aspecten zoals hardheid, oppervlakteruwheid en flexibiliteit vormt geen probleem. De nieuwe technologie van HP belooft eveneens een afdruksnelheid die tien keer hoger ligt dan bij concurrerende apparateren, dit alles tegen een lager kostenplaatje. Meer info: 0474/25.27.50 of http://3dprototyping.be.