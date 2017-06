zondag 4 juni 2017

Opel in zee met telematica-expert Masternaut voor Movano en Vivaro

Opel zet een volgende stap in het bieden van meer informatie aan boord en optimale efficiëntie en veiligheid in bedrijfswagens via een samenwerking met de Britse telematica-expert Masternaut, sinds 2014 in handen van Summit Partners en FleetCor Technologies. Samen met Masternaut gaat Opel vooraf geïnstalleerde telematica-oplossingen in de Movano en de Vivaro aanbieden. Opel wordt aldus de eerste autofabrikant die een dergelijk vooraf geïnstalleerd totaalsysteem aanbiedt. Het bezorgt wagenparkbeheerders operationele gegevens, zoals de locatie en het brandstofverbruik, in real-time. Vanaf de late zomer zijn de eerste Opel Vivaro's en Movano's met dit systeem verkrijgbaar in België. De voertuigen die met dit systeem worden besteld, worden via het Masternaut Connect-platform beheerd. Meer info: 03/450.63.63 of http://www.opel.be.

+ FOTO