donderdag 29 juni 2017

Pall Life Sciences breidt vestiging in Hoegaarden uit

Pall Life Sciences Belgium B.V.B.A., onderdeel van Pall Corporation (Port Washington, New York), heeft in de Reugelstraat de eerste kolom geplaatst in het licht van de uitbreiding van zijn vestiging in Hoegaarden. Pall Life Sciences Belgium is gespecialiseerd in het aanleveren van disposable processystemen en oplossingen binnen de biotech en farmaceutische industrie, die tot procesefficiëntie leiden. Pall zag zich genoodzaakt tot uitbreiding van zijn accommodatie om zijn positie als marktleider in de ultra-zuivere sterilisatie en containment-verpakkingen te behouden. Bedoeling is de drie Belgische vestigingen van Pall in België in Hoegaarden te centraliseren. In Hoegaarden telt het bedrijf momenteel meer dan tweehonderd medewerkers. Oplevering van het nieuwe kantoorgebouw is gepland voor eind november. Meer info: 016/76.61.59. URL: http://www.pall.com.