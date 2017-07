maandag 3 juli 2017

Leasinvest stoot belangrijk deel logistieke portefeuille af

Leasinvest Real Estate Comm.V.A. (Antwerpen) verkoopt drie van zijn logistieke gebouwen in België voor een bedrag van ruim 60 miljoen euro aan een buitenlands vastgoedfonds. De drie betrokken gebouwen, met een totaal van 80.000 m² opslagruimte en 8.000 m² kantoorvloer, zijn gelegen te Tongeren (Heesterveldweg, verhuurd aan SKF), Wommelgem (Nijverheidslaan, verhuurd aan verschillende huurders waaronder Van In en Vanden Borre) en Neder-over-Heembeek (Fase 1, Vilvoordesesteenweg, verhuurd aan onder meer AZG en Ziegler). Meer info: 03/328.98.77 of http://www.leasinvest.be.