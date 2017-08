donderdag 3 augustus 2017

Blue Air legt rechtstreekse vlucht in tussen Brussel en Constanta

De Roemeense luchtvaartmaatschappij Blue Air is eind juni van start gegaan met een rechtstreekse vlucht tussen Brussel en Constanta aan de Zwarte Zee. De carrier huldigde eerder al rechtstreekse verbindingen in tussen de Belgische hoofdstad en Rome, Milaan en Parijs. In eigen land verzorgt Blue Air binnenlandse vluchten en drie andere rechtstreekse verbindingen met Brussel (Boekarest, Iasi en Bacau). De eind 2007 opgerichte private luchtvaartmaatschappij is inmiddels al tien jaar vanuit Brussel operationeel. In de Benelux en Frankrijk wordt Blue Air vertegenwoordigd door Maxitours, dat als tour operator in Roemenië is gespecialiseerd. Meer info: 02/217.72.73 of http://www.blueairweb.com.