Start-up Sentiance opent kantoor in New York

Start-up Sentiance N.V. (Antwerpen), gespecialiseerd in sensorprofilering, heeft een kantoor in New York geopend. Sentiance biedt een artificial intelligence-platform dat IoT-sensordata analyseert om inzicht te verschaffen in menselijk gedrag en context. Klanten gebruiken Sentiance's voorspellende g...