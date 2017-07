Stijn Paridaens: “Veeleer dan een “additive manufacturing”-bedrijf, is ZiggZagg een “digital manufacturer” Eén van de sterkstes van ZiggZagg is de veelheid aan technieken onder eigen dak ‹ ›

maandag 24 juli 2017

ZiggZagg ambieert nummer 2-positie op 3D printing-markt Herstructurering in afrondingsfase, productie wordt opgeschaald

De dienstverlening van ZiggZagg N.V. (Aalter), in handen van de familie Seynaeve, gaat verder dan die van de pure 3D print-service bedrijven. Het bedrijf tekent bij voorkeur voor de begeleiding van de klant over het hele traject: van idee, over design en prototyping, tot het eindproduct. Onder eigen dak beschikt ZiggZagg inmiddels over zowat alle beschikbare 3D-technieken om de klant optimaal te servicen. Indien nodig, gebeurt dat in combinatie met bestaande technologieën, zoals CNC-milling, laser cutting en reverse engineering. Ceo Stijn Paridaens beschouwt het bedrijf dan ook als een speler in digital manufacturing, veeleer dan in additive manufacturing.

Stijn Paridaens stond aan de bakermat van 3DEE N.V. (Antwerpen), dat zich als 3D print-service bedrijf op de B2C- en B2B2C-sector toespitste. Vrij snel kocht de familie Seynaeve zich in het bedrijf in. Onlangs werden alle activiteiten naar Aalter overgeheveld, waar 3DEE in ZiggZagg N.V. werd ingekapseld, met een verdubbeling van de productiecapaciteit tot gevolg. Laatstgenoemd bedrijf, aanvankelijk gevestigd in Adegem, kwam in 2014 binnen de invloedssfeer van de familie Seynaeve te liggen met als bedoeling 3D printing-expertise te verwerven voor mogelijke toepassing binnen de eigen bedrijven. De ondernemersfamilie controleert bedrijven als Omco/BMT en, sinds kort, VCST. In de praktijk is de BMT Groep pas sinds een drietal maanden een interne klant van ZiggZagg.

BMT Groep startte intussen ook met een eigen 3D printing-afdeling, inzonderheid voor de luchtvaartindustrie. Tot die divisie hoort AMT-Titastar N.V., gevestigd op dezelfde site als ZiggZagg dat gespecialiseerd is in 3D-printing in titanium voor toepassingen in luchtvaart, ruimtevaart en automotive. ZiggZagg focust op 3D-printing, -tooling en -prototyping in plastics.

One-stop shop

“Elke onderneming kan vandaag de dag, waar ook in de prototyping-fase of het productieproces, door 3D-printing worden bijgestaan”, stelt Stijn Paridaens overtuigd. ZiggZagg overstijgt de zuivere dimensie van de 3D-printing service provider. “We hebben de kennis en de expertise in huis om de klant volledig te begeleiden tijdens de productontwikkeling. Het gros van de medewerkers zijn productontwikkelaar van opleiding. Bij voorkeur begeleiden we de klant tijdens het hele traject van productontwikkeling, gaande van het idee of het concept, over het design, tot het uiteindelijke product. Dat is een duidelijke differentiator ten opzichte van het doorsnee 3D-print service-bedrijf dat doorgaans van bestaande toegeleverde digitale bestanden vertrekt”, zo nog onze gesprekspartner.

Die USP combineert ZiggZagg met de factor snelheid. Design-bedrijven weten een hoge responssnelheid immers naar waarde te schatten. Met de onlangs in gebruik genomen HP Multi Jet Fusion 3D-printer, is de KMO bij machte om continu productie te draaien. De nieuwe machine kan ook grotere dimensies aan (350 x 350 x 284 mm).

“ZiggZagg tekent momenteel voor gemiddelde levertermijnen van 48 tot 72 uur. Dat staat in schril contrast met de gemiddelde levertermijn in de sector van minimaal vijf werkdagen voor bedrijven en vijftien werkdagen voor consumenten”, aldus onze gesprekspartner.

Eveneens van belang is dat ZiggZagg zowat alle gebruikelijke 3D printing-technieken (HP Multi Jet Fusion, SLS (Selective Laser Sintering), SLA (Stereolithographic Apparatus), full-colour sandstone printing en FDM (Fused Deposition Modeling, doorgaans met biodegradeerbare materialen)) in eigen huis heeft. Samen met de titaniumtechnologie van zuster AMT-Titastar kan zodoende zowat het hele behoeftenspectrum worden afgedekt.

Dat biedt het voordeel dat opdrachten onder NDA (non-disclosure agreement), vaak het geval voor prototyping-werk, niet (deels) dienen uitbesteed. Voorts kan aan de klant die technologie worden geboden die best op zijn behoeften aansluit. “Kleinere print-service bedrijven duwen de klant vaak in de richting van die enkele technologie die ze beheersen. Dat is voor die klant niet noodzakelijk de beste keuze”, heet het. In het zowat 500 m² grote atelier staan tien professionele machines opgesteld. Samen vertegenwoordigen die een investeringswaarde van om en bij de 800.000 euro.

Dat ZiggZagg wel degelijk naar waarde wordt geschat als expertisepartner, blijkt uit de deelname van de KMO aan diverse innovatieprojecten voor bedrijven met kennispartners als Vito, Sirris, UGent en Universiteit Antwerpen. In september wordt met Vito en UGent een onderzoekstraject afgerond rond 3D-printing in biodegradeerbare PHB’s van de behuizing van kweekgarnalen. De garnalen, bestemd als visvoer, blijken 30% groter te worden en evenveel procent resistenter tegen antibiotica te zijn na het verorberen van de PHB’s. Het voedsel dat uiteindelijk op het bord van de consument belandt, bevat dan ook beduidend minder antibiotica.

Vier activiteitenpijlers

De initiële activiteit van ZiggZagg, nog steeds goed voor 40% van de omzet, bestaat uit de bouw van maquettes met 3D-geprinte onderdelen voor rekening van grote projectontwikkelaars.

Tweede activiteitenpijler is het prototyping-gebeuren, met inbegrip van de co-development van de onderliggende digitale bestanden.Daarnaast verzorgt ZiggZagg ook 3D Printing-as-a-Service. Laatste activiteit in het rijtje is de niet onbelangrijke R&D-afdeling, die zich in hoofdzaak toelegt op de toepassing van nieuwe materialen in 3D-printing.

“Digital manufacturing”

Voor Stijn Paridaens is 3D-printing een aanvulling op de bestaande technologieën. “Het is een misvatting te denken dat de nieuwe technologie het kunststofspuitgieten uit de markt zal verdringen”, heet het. Overigens bestempelt hij ZiggZagg als een “digital manufacturing”-bedrijf, met “additive manufacturing” als één van de kerntechnologieën.

Stijn Paridaens: “ZiggZagg gebruikt alle beschikbare technologieën om een product te maken. Binnen enkele weken nemen we, voor niet NDA-gerelateerde opdrachten, een zesassige CNC-freesmachine in gebruik. We beschikken al langer over een laser cutter alsook voor gespecialiseerde scanning-apparatuur voor reverse engineering. In de toekomst zullen we volop inzetten op de combinatie 3D-printing, laser cutting en milling om aan de klant een maximale toegevoegde waarde te bieden als “digital manufacturing”-bedrijf, zonder dat we daarbij onze materiaalkeuze aan de opdrachtgever zullen opdringen”.

Uitdaging voor Paridaens en zijn team is thans de productie zo snel mogelijk op te schalen. Recent sloot het bedrijf alvast een strategisch partnership waarmee ZiggZagg voor het eerst het medical segment betreedt.

De markt van 3D-printing wordt bevolkt door een handvol grote spelers, waarvan de marktleider voornamelijk op software-vlak actief is en voor internationale opdrachtgevers “additive manufacturing”-oplossingen verzorgt. Onderaan de markt zijn een twintigtal semi-professionele spelers werkzaam die zich, om financiële redenen, beperken tot één enkele niche of één enkele techniek.

“De sector evolueert in ijltempo. Ook de consolidatie zal zich op middellange termijn tegen een heel hoog tempo ontwikkelen,” voorspelt Paridaens.

Vooralsnog hoort ZiggZagg tot het middenpeloton op de 3D-printing markt, die door hooguit een tiental spelers wordt bevolkt. Met die positie wil onze gesprekspartner geen vrede blijven nemen. “Tegen eind 2018 willen we doorstoten naar de nummer 2-positie in Vlaanderen, met een dienstverlening die heel sterk inzet op de middelgrote KMO,” klinkt het tot besluit.