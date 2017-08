Alkion neemt acht terminals van LBC Tank Terminals en Sogestran over

Alkion Terminals (Amsterdam) en LBC Tank Terminals (Mechelen) hebben een akkoord gesloten waarbij Alkion het 50%-belang van LBC in LBC Sogestrol overneemt alsook de integrale controle verwerft over vier tankterminals in Frankrijk (Bayonne, Le Havre, Marseille en Nantes), twee tankterminals in Spanje...