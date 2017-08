woensdag 16 augustus 2017

Snoepjesfabriek 't Arabierke krijgt gemengde bestemming

Het pand van Confiserie Roodthooft N.V. in de Antwerpse Lange Leemstraat krijgt een gemengde bestemming. Confiserie Roodthooft, producent van de Mokatine-snoepjes, ook genoegzaam bekend als 't Arabierke, maakte eerder dit jaar bekend zijn productie, bij gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden, naar Turnhout over te hevelen. De voormalige site van 't Arabierke, groot 3.370 m², wordt tot een multifunctioneel geheel omgevormd, waar wonen en werken samen gaan. Meer info: 03/239.36.55 of http://www.roodthooft.be.