zaterdag 19 augustus 2017

Vectis Private Equity stapt in Bakkerij Aernoudt

Risicokapitaalverschaffer Vectis Participaties N.V. (Aalter) stapt, samen met eigenaar-managers Luc De Corte en Carolien De Sutter, in Bakkerij Aernoudt B.V.B.A. (Gentbrugge). Bakkerij Aernoudt is een artisanale warme bakkerij met twintig winkelpunten in de Gentse regio. Het bedrijf onderscheidt zich door een breed en kwaliteitsvol gamma kraakverse bakkerijproducten. Het productie-atelier is gevestigd te Gentbrugge, vanwaar de verschillende winkelpunten worden beleverd. De basis van Bakkerij Aernoudt werd in 1993 gelegd toen Luc De Corte de gelijknamige bakkerij aan de De Pintelaan in Gent overnam. Sindsdien breidde de onderneming stelselmatig uit tot een twintigtal bakkerijpunten, gaande van Erpe-Mere tot Lochristi, Destelbergen, De Pinte en dies meer. De familiale KMO ging op zoek naar extern groeikapitaal om bijkomende winkelpunten te openen en zijn geografische voetafdruk via gerichte overnames te verbreden. Meer info: 09/296.47.40 of https://bakkerijaernoudt.be.

+ 3 FOTO's