woensdag 23 augustus 2017

Generali Belgium neemt iconisch pand van Petercam over

Verzekeraar Generali Belgium N.V. (Brussel) telt 24 miljoen euro neer voor de overname van het voormalige hoofdkantoor van vermogensbeheerder Petercam aan het Sint-Goedeleplein te Brussel. Het iconisch gebouw is momenteel in gebruik door de Nationale Bank van België. Als gevolg van de overname stijgt de waarde van de vastgoedportefeuille van Generali Belgium uit tot boven de 200 miljoen euro. Meer info: 02/403.81.11 of http://www.generali.be.

+ FOTO