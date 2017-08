Coachee focust op jongerenbegeleiding naar de arbeidsmarkt

Lieveraedt B.V.B.A. (Moorsele), dat onder de merken JongeRaven en SterkeRaven als selectiekantoor in Vlaanderen actief is, lanceert met Coachee een nieuw initiatief in de markt. Daar waar het selectiekantoor zich toespitst op commerciële profielen, richt Coachee zich tot eenieder die zich opnieuw op...