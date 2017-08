woensdag 9 augustus 2017

Belgische bedrijven steeds vaker overgenomen door buitenlandse spelers

Belgische bedrijven worden in toenemende mate overgenomen door buitenlandse spelers. Die trend is minder uitgesproken voor overnames door Belgische bedrijven buiten de landsgrenzen. Zo blijkt uit de jaarlijkse M&A Monitor van het Vlerick Centre for Mergers, Acquisitions & Buyouts, in samenwerking met Bank J. Van Breda & C°, BDO en Gimv.