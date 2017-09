Air Europa legt verbinding tussen Brussel en Honduras in

Air Europa vliegt vanaf eind april 2017 wekelijks vanuit Brussel naar Honduras - via Madrid. De carrier voegt Honduras aan zijn bestaande netwerk in Zuid-Amerika toe. Als marktleider op Zuid-Amerika vliegt Air Europa onder meer naar Caracas, Lima, Santa Cruz, San Juan, Salvador do Bahia, Sao Paulo, ...