zondag 10 september 2017

Charles Devinck voorzitter fusie-entiteit Vlaamse Federatie Vishandelaars

Charles Devinck, markthandelaar in vis, is de eerste voorzitter van Vlaamse Federatie Vishandelaars V.Z.W. Dat is de nieuwe organisatie waarbinnen de Federatie van de Viskleiinhandelaars en de Beroepsfederatie van de Visventers hun krachten bundelden.