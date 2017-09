zaterdag 9 september 2017

UPP en The Ppress bereiden fusie voor

De twee grootste beroepsorganisaties voor tijdschriften in België, de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers V.Z.W. (UPP) en The Ppress, bereiden een fusie voor. Laatstgenoemde vertegenwoordigt in hoofdzaak de grote commerciêële tijdschriftenuitgevers. De nieuwe organisatie zou bestaan uit departementen die onafhankelijk én met een eigen budget kunnen werken: een departement Febelmag (publieksmagazines in de kiosken), een departement vakpers, een departement ledenbladen en socio-culturele bladen, een departement gratis pers en een departement digitaal. Dit alles overkoepeld door een gemeenschappelijk ondersteunende structuur voor legal, lobbying, vertegenwoordiging, administratie, communicatie, events, ... Meer info: 02/414.12.35 of http://www.upp.be.