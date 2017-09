donderdag 31 augustus 2017

Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen ziet nieuw GTI-project goedgekeurd

Vier jaar na zijn oprichting, ziet de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen het GTI-project “Circularity in & with New Materials” goedgekeurd. Met het project willen de betrokken partners hun innovatiekracht verder bundelen om West-Vlaamse KMO’s uit de kunststofverwerkende en textielindustrie een trekkersrol binnen de circulaire economie laten opnemen.