vrijdag 1 september 2017

Geen lood om oud ijzer Arbeidsmarkt heeft nood aan alle mogelijke talenten

Steeds meer werkgevers zoeken de oplossingen voor hun moeilijk in te vullen vacatures bij ervaren talenten. Het aantal aanwervingen bij 55-plussers ligt momenteel op zo’n 6%, volgens een studie van Acerta. Geen aantal om het van de daken te schreeuwen, maar een opmerkelijke vooruitgang vergeleken met vijf jaar eerder.

Vacatures mogen in Vlaanderen sinds lang geen expliciete voorkeur voor gender of leeftijd meer hebben. Dus gaan werkgevers bij voorbaat geen mensen uitsluiten om voor een openstaande vacature te solliciteren. Zodra de C.V.’s van allerhande gekleurde vogels in de bus vallen, begint echter ook de oprisping van twijfels, bedenkingen en verdraaide waarheden over de verschillende soorten werkzoekenden.

Als het om oudere sollicitanten gaat, verschijnen kostprijs, veelvuldige afwezigheid of beperkte leergierigheid steevast op de radar van vele rekruteerders. Ook al worden die argumenten of hardnekkige onwaarheden sinds jaar en dag door verschillende studies weerlegd, ze blijven dikwijls overeind en zorgen voor extra barrières om oudere medewerkers volop en onbevooroordeeld in de wervingsprocedure op te nemen. Tot de knelpunten in het bedrijf zo prangend worden dat ze helemaal niet dreigen ingevuld te geraken en er productie- en financieel verlies dreigt. Dan zetten veel bedrijfsleiders de knop om en bieden kansen aan vijftigplussers.

Heuse voordelen

VDAB kaart, bij monde van zijn gedelegeerd bestuurder Fons Leroy, al langer aan dat de toekomstige arbeidsmarkt nood zal hebben aan alle mogelijke talenten om de revolutionaire veranderingen het hoofd te bieden. Het wordt steeds belangrijker dat we mensen kansen bieden om zelf hun carrière vorm te geven en in te vullen. In alle Vlaamse provincies wil VDAB daarom een groep werkzoekende 55-plussers een netwerkevenement op poten laten zetten om oudere werkzoekenden met werkgevers en vacatures in contact te brengen.

“Het blijft voor ons, als oudere werkzoekenden, een van de moeilijkste opdrachten om bedrijven te overtuigen om ons te ontmoeten,” zegt Linda, een deelneemster van 58 uit de Antwerpse werkgroep, “We willen hen vooral laten zien dat we helemaal mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen en ze heus wel een voordeel kunnen doen door een oudere werknemer binnen te halen.”

Dat werkgevers onder druk van de economische wetmatigheid van vraag en aanbod, nu een opening creëren voor vijftigplussers is zeker toe te juichen. Maar we hebben nog een hele weg af te leggen. Bij andere leeftijdscategorieën op de arbeidsmarkt ligt de instroom in de vacatures nog steeds drie tot vijf keer hoger, blijkt uit diezelfde studie van Acerta.

Bijblijven

Als het bij ons dezelfde richting uitgaat als in de ons omringende landen, dan staan we nog maar aan het begin van het aantrekken van dat ervaren potentieel aan werkzoekenden. In Duitsland is zelfs het aantal 65-plussers dat nog aan het werk is, de afgelopen tien jaar verdubbeld. Ze tellen daar momenteel net geen miljoen zogenaamd pensioengerechtigde werknemers.

“Bedrijven strijden vooral om oudere medewerkers als ze in hun sector veel knelpuntberoepen hebben,” zegt het Duitse arbeidsmarktinstituut IAB, “De meest succesvolle ondernemingen zetten vooral in op flexibele werkmodellen, waaronder mentorschap, en opleidingsmogelijkheden die ouderen laten bijblijven voor een job.”

Die opleidingen zijn voor oudere werknemers, die hun beroepservaring ten dienste stellen van bedrijven dikwijls een breekpunt om wel of niet voor de invulling van zo’n knelpuntvacature te kiezen. Ze gaan voor de uitdaging en willen absoluut niet het gevoel krijgen dat ze tot het oud ijzer van het bedrijf gerekend worden.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.