woensdag 20 september 2017

India en Brazilië verrassen allebei

De economieën van India en Brazilië hebben beleggers en analisten de afgelopen tijd verrast. Maar op een heel andere manier dan verwacht werd. Brazilië komt namelijk heel positief uit de verf, terwijl India teleurstelt.

Econoom Craig Botham van Schroders scheef eerder dat hij zich zorgen maakte over de hernieuwde politieke onzekerheid in Brazilië veroorzaakt door nieuwe beschuldigingen tegen president Temer. Hierdoor zou het fragiel herstel van het economisch vertrouwen in het gedrang komen, wat zijn sporen in de reële economie zou achterlaten.

Brazilië veert op, verdere onrust blijft uit

Het goede nieuws voor de Braziliaanse economie is dat president Temer tot nog toe wist te overleven en dat hij zelfs verdere hervormingen heeft kunnen doorvoeren. O.a. zijn voorstellen voor de herziening van de arbeidsmarkt werden in juli aangenomen. Botham verwacht dat het vertrouwen van de bedrijven en consumenten zich snel zal herstellen en verder verbeteren. Het opwaartse momentum in de consumptie en investeringen zal behouden blijven en slechts iets aan vertraagd zijn, zo verwacht hij. Genoeg reden om de groeiverwachtingen voor dit en volgend jaar iets naar omhoog bij te stellen.

Inflatie daalt hard, betere groei in het verschiet

De grootste verrassing in Brazilië is echter de sterke verbetering van de inflatie in het land, waardoor een verdere renteverlaging nadrukkelijk in beeld komt. De inflatie is nu op het laagste punt sinds 1999 en ook de verdere verwachting voor de komende jaren is sterk neerwaarts gericht. De rente in Brazilië staat nu nog op 9,25%, maar Botman verwacht dit jaar nog een daling tot 7,75%. Dit zal een verdere stimulans voor de groei in 2018 kunnen betekenen.

Indiase groei zakt in

Hoe anders is het beeld in India. Na twee belangrijke gebeurtenissen stelde Schroders de groeiverwachtingen voor dit jaar sterk naar beneden bij: van 7,4% naar 6,9%. De groeicijfers vielen sterk tegen : 6,1%, ruim een procentpunt beneden de algemene verwachting van de economen. De radicale demonetisering leek eind 2016 nog nauwelijks gevolgen te hebben voor de economie, maar zorgde nu toch voor een scherpe reactie.

Nieuwe wet lijkt tijdelijke klap

Een tweede belangrijke gebeurtenis was de invoering van de nieuwe Goods and Services Tax. Er zijn nog weinig harde data beschikbaar, maar cijfers als de inkoopmanagersindices wijzen op een hele stevige invloed. In de dienstverlening daalde het PMI-cijfer zelfs van 53,1 naar 45,9. In juni daalde de industriële productie voor het eerst sinds vier jaar, en dat was nog voor de invoering van die nieuwe belasting. De schok zal vermoedelijk van korte termijn zijn en zal volgens Botham geen invloed hebben op het cijfer van 2018. Op lange termijn zal de belastingmaatregel zelfs een positief effect kunnen hebben omdat ze de efficiëntie zal verhogen.

Op inflatiegebied gaat het in India uitstekend en met 2,4% in juli bevindt de inflatie zich ruim onder de doelstelling van 4%. De rente werd deze maand met 25 basispunten verlaagd tot 6% en later dit jaar verwacht Schroders nog een verlaging.

Bankleningen vormen andere uitdaging India

Op de langere termijn - als het stof van de demonetisering en de belastingmaatregel is neergedaald - doemt echter een andere uitdaging op: de Indiase banken. Tegen alle hoop en verwachtingen in is er nog geen sprake van een sterk herstel van de investeringen. De banken voorzien in 80% van de investeringen en hun balansen zien er niet goed uit. Circa 12% van de bankleningen zijn slechte leningen of vallen zelfs onder de hoofding distressed. Een snelle oplossing is niet in zicht.

Een herkapitalisatie van de banken zou de overheid 90 miljard dollar kunnen kosten, maar dat is niet mogelijk gezien de budgetbeloften. En de banken staan ook niet te springen, omdat ze in dat geval beschuldigd kunnen worden van het begunstigen van grote klanten (die veelal politieke connecties hebben). De Reserve Bank of India kreeg weliswaar bevoegdheden om de ergste overtreders naar een faillissement te duwen, maar het ontbreken van een steviger systematische aanpak zal de kredietverlening geen goed doen.