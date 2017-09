donderdag 7 september 2017

Ford onthult nieuwe Ford Tourneo Custom

Ford heeft de eerste details van zijn veelzijdige nieuwe monovolume, Tourneo Custom, onthuld. Die kan tot negen inzittenden in eerste klasse laten reizen dankzij het volledig nieuwe, hoogwaardige interieur.

De nieuwe Tourneo Custom is ideaal als directie-shuttle, voor persoonlijk gebruik en voor lifestyle-klanten. Hij gaat later dit jaar in productie. De eerste exemplaren worden begin 2018 geleverd.