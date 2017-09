dinsdag 19 september 2017

Groothandels- en distributie-oplossing TheValueChain krijgt SAP-certificatie

SAP heeft GO.BEYOND Wholesale, Warehousing & Transportation (WWT) gecertificeerd als SAP Qualified Partner Solution voor S/4HANA in Business All-in-One. Met deze oplossing biedt TheValueChain N.V. (Kontich) een kant-en-klare oplossing voor groothandels- en distributiebedrijven, gebaseerd op SAP S/4HANA. GO.BEYOND Wholesale, Warehousing & Transportation stemt SAP af op de typische noden van groothandels- en distributiebedrijven. Die worden geconfronteerd met een steeds grote complexiteit inzake efficiëntie, traceerbare verzending en snelle en betrouwbare levering. GO.BEYOND WWT biedt daarom een antwoord op specifieke vragen als: Hoe catalogi met de laatste productspecificaties up-to-date te houden? Hoe complexe prijsstrategieën in accurate offertes voor diverse klanten te vertalen? Hoe opslagruimte en voorraadbeheer te optimaliseren? Hoe dure overstock en orderachterstand te vermijden? Hoe technologieën als automated warehouses, verpakkingsgrobots, track & trace, scanning en RFID in real-time met SAP te integreren? Meer info: 03/844.26.05 of http://www.thevaluechain.com.