House of HR neemt 75%-belang in Vialegis

House of HR (Roeselare) verwerft een belang van 75% in Vialegis N.V. (Diegem), specialist in juridische rekrutering. Vialegis focust sinds ruim dertien jaar op het zoeken naar juridische talenten voor advocatenkantoren en juridische diensten van bedrijven. Binnen House of HR zal Vialegis zijn intern...