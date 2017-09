vrijdag 29 september 2017

De greenback komt onder water te staan! Of niet?

In het huidige geopolitieke klimaat zien we iets vreemds: de toegenomen risico’s zouden eigenlijk tot stijgende prijzen voor de “safe haven”-beleggingen moeten leiden, maar de US-dollar doet precies het tegenovergestelde terwijl de euro juist in waarde stijgt. Er wordt met spanning uitgekeken naar de beslissingen van de Fed en de ECB, want deze kunnen een grote invloed op de wisselkoers hebben.

Dat de Amerikaanse dollar natte voeten krijgt, komt niet door de orkaan Harvey die eind augustus delen van Texas en Louisiana teisterde. Het lijkt wel of de wereld momenteel wordt geregeerd door twee egomanen: een dik jongetje dat met raketten speelt en een oudere man met oranje haar, die meestal eerst twittert en dan pas nadenk t… Een explosieve combinatie. Ook hier kunnen we alleen maar hopen dat het allemaal goed afloopt.

De tot dusver laatste rakettest van Noord-Korea heeft echter wel een ongebruikelijk verschijnsel teweeggebracht. Meestal gaan oplopende geopolitieke risico’s gepaard met een prijsdaling van risicovolle beleggingen zoals aandelen en high yield-obligaties en een prijsstijging van beleggingen die als veilig te boek staan zoals staatsobligaties, goud, de Zwitserse frank en de Amerikaanse dollar. Let wel: meestal! Dit keer echter klopte alles, behalve de beweging van de dollar. Niet omdat die uitbleef, maar omdat die de andere kant opging, alsof beleggers de Amerikaanse valuta als een risicovolle belegging zage. Wat misschien ook wel klopt als je denkt aan de zittende president.

Eerlijkheidshalve moet worden gezegd dat de USD niet alleen, maar toch vooral ten opzichte van de verguisde EUR sterk in waarde daalde. Het verschil tussen de tot dusver hoogste (1,0340) en laagste koers (1,2071) bedraagt ruim 16%. Tegelijkertijd is de koers met deze beweging naar zijn “oude” bandbreedte van 1,20 tot 1,40 lijkt teruggekeerd. Dat lijken intussen veel marktanalisten te geloven - vaak dezelfde lieden die een paar maanden geleden nog over wisselkoersen onder pariteit fantaseerden.

Hebben we nu met een waardedaling van de USD of een waardestijging van de EUR te maken? Het blijkt dat de handelsgewogen USD ook dit jaar circa 10% in waarde is gedaald. En op enkele uitzonderingen na is de EUR ten opzichte van de andere valuta’s in waarde gestegen. Het ligt voor de hand dat het hierbij gaat om een (gedeeltelijke) correctie van de onderwaardering van de EUR die nog uit de tijd van de eurocrisis stamt. De verandering van de EUR/USD-koers is zodoende een combinatie van een correctie van de overwaardering van de USD die het gevolg was van de euforie kort na de verkiezing van Trump, en een correctie van de onderwaardering van de EUR. Daarmee is het wat ons betreft echter geen uitgemaakte zaak dat we eerstdaags weer een EUR/USD-koers van 1,25 en hoger zullen zien! Er zijn namelijk nog risico’s genoeg. Per slot van rekening is Donald Trump nog steeds president van de VS en als geen ander goed voor een (misschien een keer positieve) verrassing. Bovendien zijn de hoge schulden van Griekenland, Italië of Frankrijk niet opeens verdwenen, maar drukken ze nog steeds op de overheidsfinanciën van die landen. Zodoende kan de EUR‑vertrouwenscrisis op elk moment weer toeslaan en daarmee een fikse domper op de huidige euro-euforie zetten.

Nog meer risico's

En er zijn nog meer risico’s. Terwijl veel beleggers in maart van dit jaar nog aannamen dat de Amerikaanse centrale bank de rente in september en december verder zou verhogen, wordt de kans dat de Fed de rente op haar eerstvolgende vergadering op 20 september ongewijzigd laat, nu op bijna 100% geschat!

Je hoeft echt geen scepticus te zijn om dat overdreven te vinden. Alleen in het - toegegeven - onwaarschijnlijke geval dat de Fed anders beslist, zou de dollar weer aan kracht kunnen winnen en zijn vermeende daling kunnen stuiten. Wij verwachten bij de volgende vergadering ook geen renteverandering, maar wel een aankondiging dat de Fed in oktober begint met de geleidelijke afbouw van zijn sterk opgeblazen balans.

Ook de ECB staat onder druk om iets te doen. Het beleidscomité moet zich buigen over de vraag of, dan wel hoe, het opkoopprogramma voor obligaties wordt voortgezet. De beslissing die hier genomen wordt en de manier waarop de markt deze interpreteert, kunnen een aanzienlijke invloed op de wisselkoers hebben.

(Guido Barthels, portfolio manager ETHENEA Independent Investors S.A, en Yves Longchamp, head of Research ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG)