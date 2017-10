vrijdag 6 oktober 2017

Kinnarps vergroot transparantie in interieur-design

Leverancier van kantoormeubilair Kinnarps N.V. (Wemmel) lanceert de "Better Effect Index". Dat is een tool die een volledig beeld geeft van de milieu-impact van een product en de voordelen ervan op vlak van duurzaamheid. De "Better Effect Index" maakt het mogelijk om de milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus te beoordelen. Het is bovendien een open source tool. Kinnarps-klanten kunnen derhalve zien hoe het bedrijf zijn producten quoteert. De tool beoordeelt de totale impact van een product op zes domeinen, met name grondstoffen & hulpbronnen, pure materialen, hergebruik, klimaat, sociale verantwoordelijkheid en ergonomie. Meer info: 02/456.0.456 of http://www.kinnarps.be.