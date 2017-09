woensdag 27 september 2017

Vlaanderen stelt GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge vast

De Vlaamse regering heeft de principiële beslissing genomen om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Brugge definitief vast te stellen. Indien de Raad van State deze beslissing goedkeurt, opent dit de weg naar de realisatie van vier nieuwe bedrijventerreinen in Brugge en omgeving.

In 2002 werd gestart met dit afbakeningsproces, dat naast de zoektocht naar nieuwe bedrijventerreinen ook een geschikte locatie voor het nieuwe stadion van Club Brugge moest opleveren. Met de beslissing van de Vlaamse regering zal er nu werk kunnen worden gemaakt van vier nieuwe bedrijventerreinen, meent Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Naast het deelgebied Sint-Eloois in Zedelgem, zullen in Brugge de sites De Spie, Chartreuse en Blankenbergsesteenweg als bedrijventerrein worden ingericht. Op deze laatste site zal ook in ruimte worden voorzien voor het nieuwe stadion van Club Brugge.

De regio Brugge heeft momenteel nood aan niet minder dan 255 hectaren aan bedrijventerreinen. De Vlaamse regering besliste thans om ongeveer 81 hectaren netto voor bedrijven bij te creëren. Voka gaat er van uit dat deze nieuwe terrein op heel korte termijn ingenomen en benut kunnen worden.

De principiële beslissing door de Vlaamse regering moet evenwel eerst nog de toetsing door de Raad van State weerstaan. Maar intussen blijken bepaalde West-Vlaamse partijen vastgoedposities te hebben ingenomen die andermaal roet in het eten zouden kunnen gooien.