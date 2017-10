(Een artist's impression van Innovation Center Building B)

maandag 16 oktober 2017

Epson investeert 121 miljoen euro in Innovation Building in Shiojiri

Seiko Epson Corporation (Tokio) zal nagenoeg 16 miljard yen (121 miljoen euro) investeren in een nieuw gebouw (Innovation Center Building B) op de campus van zijn Hirooka-vestiging, in Shiojiri (Nagano, Japan). Het nieuw gebouw zal een fabriek voor prototyping en de volumeproductie van grote commerciële en industriële print-systemen omvatten alsook een testlaboratorium voor digitaal textiel-printing omvatten. Een en ander kadert in de middellange termijnstrategie van Epson die op groei in de printing solution business mikt. Innovation Center Building B zal een totale vloeroppervlakte van 37.650 m² beslaan. Op de eerste verdieping vinden de fabriek en het testlaboratorium een onderkomen, de tweede en derde verdieping zullen kantoren herbergen. De bouwwerkzaamheden zullen in de zomer van 2018 van start gaan. Rond maart 2020 zullen de activiteiten er daadwerkelijk van start gaan. Het bedrijf mikt tevens op een grotere operationele efficiëntie door alle relevante afdelingen onder hetzelfde dak te brengen. Meer info: 02/712.30.16 of http://www.epson-europe.com.

