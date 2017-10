Bouw Kinepolis Den Bosch in de startblokken

Vorige maand vond de officiële werfinhuldiging van Kinepolis Den Bosch plaats. Die opent in het voorjaar van 2018 de deuren. Kinepolis Den Bosch komt in het Paleiskwartier en zal zeven zalen huisvesten, goed voor zowat 1.000 stoelen. Het Paleiskwartier is een stuk binnenstad in volle ontwikkeling, v...