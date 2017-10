dinsdag 17 oktober 2017

Bessa Benelux opent kantorenpark in Kortrijk

Vastgoedinvesteerder Bessa Benelux N.V. (Kortrijk), dat ontstond uit de familiale groep AG Plastics/Skylux, heeft in de Groeningestad Cotton Park ingehuldigd. De gebouwen van de voormalige Kortrijkse Katoenspinnerij (KKS) werden gerenoveerd en tot een kantorenpark omgeturnd, dat een vijftiental bedrijven en een vijfhonderdtal werknemers kan huisvesten. De KKS werd in 1927 opgericht en langs het kanaal Kortrijk-Bossuit gevestigd. De kaars van de Kortrijkse spinnerijen doofde definitief in augustus 2001. De gebouwen stonden te verkommeren tot 2009 toen Rik Glorieux (AG Plastics) het geheel aankocht en de site saneerde. Kort nadien werd een eerste fase van het project gerealiseerd. Eind 2010 nam EnergyICT er zijn intrek. Twee jaar terug ging de tweede projectfase van start. Die opteerde, in samenspraak met de stad Kortrijk, voor een reconversie tot kantorenpark, aangevuld met enkele assemblage- en opslagactiviteiten. Duizenden vierkante meters gebouwen gingen tegen de vlakte, containers asbest werden verwijderd. De tweede fase vergde een totaalinvestering van ruim 15 miljoen euro. Resultaat is een site met drie onafhankelijke gebouwen, elk met een eigen karakter. Glas, beton en hout zijn de drie zichtbare materialen, met als wederkerend kenmerk de opvallende zwartbruine kleur. De drie betonnen gebouwen werden volledig gestript en opnieuw opgebouwd. Energiezuinigheid was daarbij een eerste bekommernis. Cotton Park beschikt over driedubbel glas, superisolerende wanden en daken, LED-verlichting, zonnepanelen, hoog elektrisch vermogen voor een groot aantal elektrische laadpalen, ... Ook de modernste IT-technieken zijn aanwezig, zoals verschillende supersnelle glasvezelconnecties en computervloeren in alle gebouwen. Tot slot werd elke unit op maat van de gebruiker gerealiseerd. Momenteel wordt ook gewerkt aan de uitbouw van een fitness- en relax-ruimte die enkel toegankelijk wordt voor de gebruikers van de site. Volgende bedrijven huren een kantoor of nemen binnenkort hun intrek in Cotton Park: EnergyICT/Honeywell (130 werknemers, 3.000 m²), AG Plastics (3.000 m² opslagruimte), NaviTrans (70 werknemers, 2.700 m²), BMSvision (70 werknemers, 2.800 m²), Betafence (25 werknemers, 600 m², Wever & Ducré (25 werknemers, 850 m²), Suffys Detremmerie (8 werknemers, 350 m²), Bessa Benelux (3 werknemers, 300 m²) en Advocatenkantoor Declerck Leterme & Partners (40 werknemers, 1.450 m²). Op nog eens 1.400 m² lopen momenteel opties van een software- en een engineering-bedrijf. Nog één unit van 950 m² blijft momenteel te huur. Meer info: 056/255.211. URL: http://www.bessa.be.

+ 8 FOTO's