donderdag 19 oktober 2017

Iveco tekent eerste akkoord rond ontwikkeling aardgastransport in Japan

Iveco maakt zijn plannen bekend om de ontwikkeling van duurzaam aardgastransport van mensen en goederen in Japan te ondersteunen. Een en ander volgt op de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Europese Commissie en het Japanse ministerie van Economie. Aardgas is momenteel het goedkoopste, schoonste en stilste alternatief voor dieselmotoren. Dankzij biogas maakt het een directe overgang op hernieuwbare brandstoffen mogelijk. Iveco neemt zich voor samen te werken met spelers uit de hele toeleveringsketen, van transportmaatschappijen tot leveranciers en distributeurs van aardgas, met de steun van lokale overheden en overheidsinstellingen. Als eerste stap ondertekende de constructeur een memorandum van overeenstemming met de logistieke en transportmaatschappij Ryobi Holdings omtrent de levering van zijn technologie en voertuigen om een duurzaam transportnetwerk te ontwikkelen. Het akkoord heeft betrekking op de levering van Iveco-trucks en -bussen. Naast voertuigen voorziet Iveco in levering van zijn technologieën, technische ondersteuning en chassis, waarop Ryobi Holdings koetswerken van eigen makelij zal kunnen monteren. De samenwerking zal ook dienst na-verkoop en technische bijstand omvatten, die beide aan Ryobi Holdings zullen worden geleverd. Meer info: 02/467.12.11 of http://www.iveco.com.

