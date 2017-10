Lineas voegt Graz en Wels tot aan Green Xpress Network

Lineas N.V. (Brussel), private vrachtvervoerder per spoor, voegt de Oostenrijkse steden Graz en Wels toe aan zijn Green Xpress Network. De Graz & Wells Xpress, de elfde tak in het netwerk, legt een verbinding met Graz, de op één na grootste stad van Oostenrijk, met een bijkomende halte in de stad We...