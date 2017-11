dinsdag 7 november 2017

Lexmark heeft nieuwe president en ceo

De raad van bestuur van Lexmark, aanbieder van beeldverwerkingsoplossingen, heeft Richard Geruson (foto) tot president en ceo benoemd. Geruson werkt de laatste zes jaar als ceo en president van Phoenix Technologies, leverancier van firmware en optimalisatie-software voor PC's, tablets en Internet of Things-apparaten. Daarvoor was hij ceo van Voice Signal, een pionier in spraakherkennings-software voor mobiele telefoons. Eerder vervulde Geruson uiteenlopende functies bij Nokia, IBM, Toshiba en McKinsey. Bij Lexmark volgt Geruson David Reeder op die het bedrijf in juni verliet.