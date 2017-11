dinsdag 7 november 2017

Proximus en UGent ondertekenen samenwerkingsprotocol

Proximus en UGent, hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend dat tot eind 2020 loopt. Het telecom-bedrijf en de kennisinstelling gaan nauwer samen werken op tal van vlakken en willen, naast gezamenlijke onderzoeksprojecten, de academische wereld en de industrie meer op elkaar afstemmen. Dat innovatie steeds meer open en collaboratief wordt, blijkt onder meer uit de recente overnames door Proximus van BeMobile, TeleSign of Davinsi Labs, uit co-creatie initiatieven met andere bedrijven en lokale start-ups alsook uit het opzetten van nieuwe eco-systemen zoals B-Hive of Co.Station. Ook Proximus' traditie van samenwerking met universiteiten kadert hierin. Zo werkt het bedrijf samen met KULeuven (imec), UGent (iMinds, inmiddels imec), UCL (Tessares), HEC Liège (smart city institute) en VUL/ULB (open learning center). Proximus en UGent gaan samen onderzoeksprojecten opzetten rond telecom en ICT. Ze gaan ook samen werken in doctoraal onderzoek en eindwerken rond "Big Data analytics", process engineering, artificial intelligence (AI) en behavioural analytics. Ze willen ook meebouwen aan de "ambassade van het (Belgisch) vernuft". Voorts zullen beide partners nauwer gaan samen werken om de opleidingen meer af te stemmen op de snel evoluerende arbeidsmarkt in de nieuwe digitale economie van vandaag en morgen, en bedrijf en universiteit dichter bij elkaar brengen. Concreet vertaalt zich dat onder meer in het aanbieden van bedrijfsstages en uit uitwisselen van expertise in gastcolleges of via bedrijfsbezoeken in specifieke domeinen eigen aan Proximus' activiteiten (ICT, data, netwerken, IoT, ...). Meer info: http://www.proximus.com.

+ FOTO

(Dominique Leroy, gedelegeerd bestuurder Proximus, en Rik Van de Walle, rector UGent)