woensdag 8 november 2017

Sirris ontwikkelt nieuwe pilootlijn in Smart & Digital Factory in Kortrijk

Met de bouw van een compleet nieuwe demonstrator waarop bedrijven zelf in een waarheidsgetrouwe omgeving de mogelijkheden van Industrie 4.0 kunnen uittesten, pakken Sirris en POM West-Vlaanderen de uitdagingen in de productie van vandaag en morgen aan. Bedoeling is aan te tonen dat een KMO met een budget van 100.000 euro een dergelijke slimme assemblagecel kan bouwen met technologie die vandaag op de markt is. Een terugbetalingstermijn van minder dan drie jaar wordt op die manier realistisch.