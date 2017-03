vrijdag 10 maart 2017

PUBLICEE wint tweede “Bizidee Pop Poll”-ideeënwedstrijd

PUBLICEE van Anthony Pauwels heeft de tweede “Bizidee Pop Poll”-ideeënwedstrijd gewonnen. De start-up maakt gebruik van WC-papier om reclameboodschappen te vespreiden. Het PUBLICEE WC-papier zal vijf verschillende reclameboodschappen bevatten. Met gemiddeld 160 vellen per rol, beduidt dit dat elke boodschap 32 keer zal terug komen. Bedoeling is het WC-papier quasi-gratis via verschillende retail-kanalen en in de horecasector aan te beiden.

+ 2 FOTO's + LOGO

(Anthony Pauwels)